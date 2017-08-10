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ТЭК 10.08.2017 17:39

Сумское НПО предлагает поставку технологического оборудования для TANAP и нефтегазового комплекса Азербайджана

Украинское публичное акционерное общество «Сумское научно-производственное объединение» заинтересовано в участии в нефтегазовых проектах в Азербайджане, говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Сумское (НПО) заинтересовано в участии в перспективных нефтегазовых проектах в Азербайджане. В частности, компания предлагает поставку технологического оборудования для Калмазского и Карадагского подземных газохранилищ, а также для Транс-Анатолийского газопровода (TANAP)», -отмечается в сообщении.

Кроме того, украинская компания предлагает наладить поставку компрессоров в Азербайджан для проекта «Ag seher» (Белый город) и в целом нефтегазового комплекса республики, а также поставку нефтеперерабатывающего оборудования.

ПАО«Сумское НПО», созданное в 1896 году, является одним из крупнейших в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности. Входит в финансово-промышленную группу «Энергетический стандарт».

Перечень продукции, производимой предприятием, включает: компрессоры и газоперекачивающие агрегаты, уникальные виды химической аппаратуры, центрифуги, насосы и газовая трубопроводная арматура, нефтепромысловое оборудование и газозаправочные станции, установки комплексной подготовки газа и другое.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]