Сумское НПО предлагает поставку технологического оборудования для TANAP и нефтегазового комплекса Азербайджана

Украинское публичное акционерное общество «Сумское научно-производственное объединение» заинтересовано в участии в нефтегазовых проектах в Азербайджане, говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Сумское (НПО) заинтересовано в участии в перспективных нефтегазовых проектах в Азербайджане. В частности, компания предлагает поставку технологического оборудования для Калмазского и Карадагского подземных газохранилищ, а также для Транс-Анатолийского газопровода (TANAP)», -отмечается в сообщении.

Кроме того, украинская компания предлагает наладить поставку компрессоров в Азербайджан для проекта «Ag seher» (Белый город) и в целом нефтегазового комплекса республики, а также поставку нефтеперерабатывающего оборудования.

ПАО«Сумское НПО», созданное в 1896 году, является одним из крупнейших в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности. Входит в финансово-промышленную группу «Энергетический стандарт».

Перечень продукции, производимой предприятием, включает: компрессоры и газоперекачивающие агрегаты, уникальные виды химической аппаратуры, центрифуги, насосы и газовая трубопроводная арматура, нефтепромысловое оборудование и газозаправочные станции, установки комплексной подготовки газа и другое.

Н.Аббасова