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Финансы 10.08.2017 17:50

Ставки по вкладам и кредитам физлиц в нацвалюте в I полугодии в Азербайджане имели тенденцию к росту – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает тенденцию роста средних ставок по кредитам и вкладам физлиц в нацвалюте в первом полугодии 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

На 1 июля 2017 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 12,4% против 12,05% по итогам 2016 года.

По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец июня 2017г составила 9,84%, тогда как на конец 2016 она была равна 8,6%.

При этом для юридических лиц средняя ставка на начало июля 2017 года по кредитам в нацвалюте составила 8,82% (на конец 2016 года - 8,55%), в инвалюте – 6,89% (5,59%).

По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец июня 2017 года составила 15,86% (15,71%), в инвалюте – 15,97% (16,04%).

По данным ЦБА, по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте, тенденция к снижению ставок сохранилась.

В частности, на конец июня 2017 года средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 8,26% (6,5%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец июня 2017 года составила 3,71% (4,66%).

При этом для юридических лиц средняя ставка на конец июня 2017 года по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 4,35% (3,91%), в инвалюте – 2,86% (3,34%).

По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец июня 2017 года составила 11,75% (10,31%), в инвалюте – 4,36% (5,44%).

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДЕПОЗИТЫ, КРЕДИТЫ, СТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]