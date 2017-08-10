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Дальнее зарубежье 10.08.2017 19:25

Атака на компьютерную систему избиркома Кении провалилась - глава комиссии

Глава избирательной комиссии Кении Вафула Чебукати сообщил, что атака на компьютерную систему ведомства была безуспешной, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Таким образом, В. Чебукати опроверг слова кандидата от оппозиции в президенты страны, бывшего премьера Раилы Одинги, который заявил, что компьютерная система избирательной комиссии была взломана для того, чтобы подтасовать результаты.

Ранее сообщалось, что Р.Одинга отверг предварительные результаты, согласно которым действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов, отмечается в сообщении.

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Тэги: КЕНИЯ, ИЗБИРКОМ, ХАКЕРЫ, АТАКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]