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Финансы 10.08.2017 18:13

Банки в Азербайджане сократили в I полугодии кредитование клиентов в Баку на 16,5%, в регионах – на 10,3%

Портфель банков в Азербайджане в I-ой половине 2017 года по кредитам, выданным клиентам в Баку, сократился на 16,5% - до 11 млрд 688 млн 206,3 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

По данным ЦБА, по состоянию на 1 июля 2017 года, объем кредитов, выданных банками заемщикам в Баку, составляет 84,2% всех кредитных вложений банков по республике. В целом, в Баку кредиты выдаются банками в среднем по ставке 9,9% годовых. По республике кредиты выдаются в среднем по ставке 11,3% годовых.

Объем кредитов, выданных банками по Баку в нацвалюте на 1 июля 2016 года, составляет 6 млрд 430 млн 768,8 тыс. манатов, инвалюте – 5 млрд 257 млн 437,5 тыс. манатов. При этом по кредитам в национальной валюте ставка составляет в среднем 11%, инвалюте – 8,6%.

Объем кредитования со стороны банков клиентов в регионах Азербайджана на 1 июля 2017 года составил 2 млрд 193 млн 789,1 тыс. манатов (спад на 10,3% по сравнению с началом года).

В регионах коммерческие банки предпочитают кредитование юридических и физических лиц в Аранском экономическом районе – 542 млн 45 тыс. манатов (средняя ставка 21,9% годовых), Абшеронском экономическом районе – 464 млн 508,3 тыс. манатов (15,7%), Гянджа-Газахском экономическом районе – 467 млн 438,5 тыс. манатов (18,6%), Лянкаранском экономическом районе – 191 млн 407,8 тыс. манатов (21,5%).

Остальной объем кредитования приходится на другие экономические районы республики.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНКИ, РЕГИОНЫ, КРЕДИТОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]