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Финансы 10.08.2017 19:04

Долларизация по банковским вкладам населения в Баку превышает 76% - ЦБ

Портфель банков в Азербайджане по вкладам населения, привлеченным от жителей Баку, на 1 июля 2017 года составляет 6 млрд 342 млн 178,5 тыс. манатов, что на 8,7% ниже показателя на начало года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

На 1 июля 2017 года, по данным ЦБА, 91,8% всех банковских вкладов населения приходится на вклады жителей Баку.

В Баку вклады от населения в январе-июне 2017 года принимались по ставке в среднем 4,4% годовых, по республике этот показатель также составил 4,4%.

В целом, жители столицы предпочитают вклады в иностранной валюте. На них приходится 4 млрд 868 млн 520 тыс. манатов (76,8% всех вкладов по Баку), на вклады в национальной валюте - 1 млрд 473 млн 658,5 тыс. манатов (23,2%). В столице вклады от населения в инвалюте принимались банками в среднем по ставке в 3,5% годовых, в национальной валюте – 7,2% годовых.

По состоянию на 1 июля 2017 года банки привлекли в регионах Азербайджана от населения вкладов на 564 млн 931,3 тыс. манатов, что на 13,3% больше показателя на начало года.

В регионах наиболее активно хранит деньги в банках население Абшеронского экономического района. На 1 июля 2017 года вклады населения в банках в Абшеронском экономическом районе составляют 160 млн 744 тыс. манатов при ставке в среднем 6,4% годовых.

У жителей Гянджа-Газахского экономического района банки привлекли вклады на сумму 122 млн 385,5 тыс. манатов (в среднем по ставке в 5,3% годовых), Аранского экономического района – 103 млн 999,3 тыс. манатов (ставка – 4% годовых).

Остальные вклады пришлись на жителей остальных экономических районов республики.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]