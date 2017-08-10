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Регион 10.08.2017 19:40

Иран построил внутренний газопровод для снижения зависимости от туркменского газа

Иран с августа запустил в эксплуатацию внутренний газопровод Дамган-Нека протяженностью 170 км для увеличения поставок природного газа в северные регионы, удаленные от сконцентрированных на юге месторождений, и сокращения зависимости от импорта топлива из Туркмении.

Ранее Иран импортировал из Туркмении около 18 млн кубометров газа в сутки (м3/сут.), в зимние месяцы показатель превышал 30 млн м3/сут., совокупный объем закупок 2016 года - 7 млрд кубометров. Газопровод Дамган-Нека, рассчитанный на перекачку до 40 млн м3/сут., полностью заменит импорт из Туркмении, заявил "Интерфаксу" представитель госкорпорации National Iran Gas Co. (NIGC) Хедаят Омидвар.

Газопровод обеспечивает природным газом северные останы (провинции) Ирана Семнан и Мазендеран. Строительство обошлось примерно в $250 млн.

Эксперты считают, что Иран продолжит закупать газ в Туркмении. "Небольшие дополнительные объемы газа в пиковый сезон, с моей точки зрения, будут по-прежнему необходимы Ирану", - сказала Interfax Natural Gas Daily ведущий эксперт по энергетическим вопросам Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Азербайджана, эксперт Оксфордского института энергетических исследований (Великобритания) Гюльмира Рзаева.

Спрос на газ в Иране оценивается в 180 млрд - 190 млрд кубометров в год и продолжает расти быстрыми темпами в связи с переходом с более грязных энергоносителей на более чистый и экономичный газ. Собственное производство превышает 200 млрд кубометров в год, однако неразвитость внутренней инфраструктуры препятствует обеспечению удаленных от месторождений районов за счет собственного газа.

По данным BP, совокупные разведанные запасы природного газа в Иране составляют около 34 трлн кубометров.

С 1997 года Иран закупал газ в Туркмении, в основном для северных регионов, однако периодически стороны не находили понимания. Так, в 2006 году Туркмения в разгар зимы остановила поставки газа, потребовав 9-кратного повышения цены. После 2013 года возникали споры из-за неоплаты Тегераном полученного газа, в результате чего Туркмения сокращала поставки, а с начала 2017 года приостановила их до погашения задолженности, оцениваемой в $1,8 млрд.

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Тэги: ИРАН, ТУРКМЕНИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]