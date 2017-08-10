Главе ООН представили доклад об обстоятельствах гибели второго генсека Организации в 1961 г

Танзанийский юрист Мохамед Отман, занимающийся делом о гибели второго генерального секретаря ООН Дага Хаммаршёльда, передал свой доклад главе Организации Антониу Гуттеришу, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ООН.

А.Гутерриш поблагодарил М.Отмана за проделанную работу и приступил к ознакомлению с данными материалами.

По информации ООН, генсек представит Генассамблее выводы вместе с этим докладом до конца ее текущей сессии.

В феврале этого года в рамках выполнения резолюции Генассамблеи ООН М.Отани был назначен экспертом по изучению новой информации, касающейся обстоятельств смерти Д.Хаммаршёльда, и по проверке ее ценности.

В 2015 году М.Отман уже возглавлял независимую комиссию экспертов, проверявшую информацию о гибели Д.Хаммаршёльда.

Д.Хаммаршёльд - шведский государственный деятель, занимавший различные должности в министерстве финансов и в Банке Швеции, а позже в министерстве иностранных дел. С 1953 года и до конца жизни - второй генсек ООН. Также известен как организатор первой миротворческой операции ООН - в 1956 году в Египте.

Он погиб в авиационной катастрофе в Северной Родезии (Замбия) 17 сентября 1961 году. В момент катастрофы генсек направлялся в Ндобу, чтобы добиться прекращения огня между конголезским правительством и повстанцами. Точные причины и обстоятельства этой катастрофы до сих пор неизвестны.