Террористы взяли под контроль сирийский погранпункт на границе с Турцией, движение с турецкой стороны ограничено - СМИ

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи заявил, что передвижение на одном из пограничных переходов с Сирией ограничено, так как этот район с сирийской стороны, как предполагается, был захвачен группой террористов, сообщает в четверг турецкая газета "Хюрриет".
По ее информации, боевики "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) недавно взяли под контроль сирийский пограничный пункт Баб эль-Хава на границе с Турцией.
В июне этого года Турция объявила о завершении строительства 700-километровой стены на границе с Сирией.
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