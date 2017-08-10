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Регион 10.08.2017 20:17

Террористы взяли под контроль сирийский погранпункт на границе с Турцией, движение с турецкой стороны ограничено - СМИ

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи заявил, что передвижение на одном из пограничных переходов с Сирией ограничено, так как этот район с сирийской стороны, как предполагается, был захвачен группой террористов, сообщает в четверг турецкая газета "Хюрриет".

По ее информации, боевики "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) недавно взяли под контроль сирийский пограничный пункт Баб эль-Хава на границе с Турцией.

В июне этого года Турция объявила о завершении строительства 700-километровой стены на границе с Сирией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ГРАНИЦА, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]