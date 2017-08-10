Ливийские власти запретили иностранным судам участвовать в спасении нелегалов у берегов страны без разрешения

Власти Ливии объявили, что спасение нелегалов, направляющихся через Средиземное море в Европу, иностранными судами вблизи ливийских берегов является незаконным без разрешения Триполи, сообщает сайт британского издания "Дейли мэйл".

"Мы хотим направить ясный сигнал всем тем, кто нарушает суверенитет Ливии, и кому не достает уважения к пограничной охране и ВМС (Ливии - ИФ)", - заявил на пресс-конференции в Триполи представитель ливийских ВМС генерал Аюб Касем.

Другой командир ВМС отметил, что Триполи объявляет о создании "зоны поисково-спасательных операций", куда запрещено заходить иностранным судам без соответствующего разрешения.

В свою очередь А.Касем подчеркнул, что данные меры направлены против тех НПО, которые лишь изображают участие в спасении нелегалов, пытающихся перебраться через Средиземное море в Европу.

"Дейли мэйл" отмечает, что ранее ливийская пограничная охрана обвиняла НПО в содействии организаторам нелегальной иммиграции в Европу.

На прошлой неделе власти Италии конфисковали немецкое спасательное судно, принадлежавшее НПО Jugend Rettet. Следователи подозревали, что его команда сотрудничала с организаторами нелегальной иммиграции и использовала судно для переправки нелегалов на конечном этапе их пути в Европу.

По данным Международной организации по миграции, всего за 2017 год в Европу по морю прибыли более 111 тыс. нелегалов. Еще 2,3 тыс. человек погибли в пути.