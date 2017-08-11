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ТЭК 11.08.2017 09:10

Нефть дешевеет после падения накануне, Brent торгуется у $51,4 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу после резкого падения накануне на опасениях роста добычи в странах ОПЕК.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК в пятницу опустилась на $0,46 (0,89%) - до $51,44 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на $0,80 (1,52%) - до $51,90 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,44 (0,91%) - до $48,15 за баррель. Контракт подешевел на $0,97 (1,96%) - до $48,59 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отчиталась о росте добычи в июле на 173 тыс. баррелей в сутки, до 32,869 млн б/с.

Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с - до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с. Эти страны освобождены от участия в соглашении об ограничении добычи.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с.

Кроме того, организация повысила на 100 тыс. б/с прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год, до 96,5 млн б/с. Повышение прогноза объясняется большим, чем ожидалось, фактическим потреблением нефти в странах ОЭСР в первой половине года.

В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз был 97,6 млн баррелей в сутки.

В пятницу будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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