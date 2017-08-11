Нефть дешевеет после падения накануне, Brent торгуется у $51,4 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу после резкого падения накануне на опасениях роста добычи в странах ОПЕК.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК в пятницу опустилась на $0,46 (0,89%) - до $51,44 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на $0,80 (1,52%) - до $51,90 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,44 (0,91%) - до $48,15 за баррель. Контракт подешевел на $0,97 (1,96%) - до $48,59 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отчиталась о росте добычи в июле на 173 тыс. баррелей в сутки, до 32,869 млн б/с.
Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с - до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с. Эти страны освобождены от участия в соглашении об ограничении добычи.
Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с.
Кроме того, организация повысила на 100 тыс. б/с прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год, до 96,5 млн б/с. Повышение прогноза объясняется большим, чем ожидалось, фактическим потреблением нефти в странах ОЭСР в первой половине года.
В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз был 97,6 млн баррелей в сутки.
В пятницу будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 124 раза - Минобороны Азербайджана
Новый посол Италии прибыл в Азербайджан - источник
Энергетика играет большую роль в превращении прикаспийского пространства в территорию стабильности и прогресса - Бердымухамедов
Азербайджанские и Российские моряки разделили победу на «Кубке моря-2017»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Facebook представила видеоплатформу Watch - потенциального конкурента YouTube и Disney
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Россия может лишиться одного из своих генконсульств в США - газета
Вербовщика террористов задержали в Киргизии
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»