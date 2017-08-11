Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 августа сохранил на уровне 1,7007 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 августа ЦБА установил на уровне 2,0025 манат/1EUR (10 августа - 1,9960 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю сохранил на уровне 0,0283 манат/1RUB.

А.Ахундов