Трамп поблагодарил Россию за высылку американских дипломатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен России за решение о сокращении штата американского посольства в Москве, поскольку это позволит его администрации сократить бюджетные расходы на их содержание.
Д.Трамп, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, заявил журналистам: "Хочу поблагодарить его, поскольку мы хотим урезать расходы на заработную плату. Лично я благодарен за то, что он выслал большое количество персонала, и затраты на зарплату сократились", - сказал президент, добавив, что, таким образом, США смогут сэкономить значительные денежные средства.
При этом, как отмечают СМИ, не совсем понятно, было ли это заявление шуткой, или же президент говорил серьезно.
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