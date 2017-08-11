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Дальнее зарубежье 11.08.2017 09:42

Трамп поблагодарил Россию за высылку американских дипломатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен России за решение о сокращении штата американского посольства в Москве, поскольку это позволит его администрации сократить бюджетные расходы на их содержание.

Д.Трамп, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, заявил журналистам: "Хочу поблагодарить его, поскольку мы хотим урезать расходы на заработную плату. Лично я благодарен за то, что он выслал большое количество персонала, и затраты на зарплату сократились", - сказал президент, добавив, что, таким образом, США смогут сэкономить значительные денежные средства.

При этом, как отмечают СМИ, не совсем понятно, было ли это заявление шуткой, или же президент говорил серьезно.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]