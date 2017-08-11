Шеф Пентагона выступил за дипломатическое решение северокорейской проблемы

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что США надеются на решение проблемы Северной Кореи дипломатическими средствами.

"Усилия Америки направлены на дипломатический путь, они связаны с дипломатией, дипломатические результаты есть, и мы хотим оставаться на этом направлении", - сообщил Дж.Мэттис журналистам, находясь в Калифорнии.

Он пояснил, что, по его мнению, "трагедия, в которую выльется война, общеизвестна, нет смысла ее описывать, достаточно сказать, что последствия будут носить катастрофический характер".

Тем не менее, отвечая на вопрос о возможности удара США по КНДР, Дж.Мэттис сказал: "Мы готовы". Это, отметил он, входит в круг вопросов, за которые он несет ответственность, как министр обороны.

Шеф Пентагона отметил, что международное сообщество осознает, что Северная Корея своими действиями угрожает всему миру.

В подтверждение своих слов он задал риторический вопрос: "Часто ли вы видели, чтобы Франция, Китай, Россия и США единогласно голосовали по какому-то вопросу (в СБ ООН - ИФ)?".

В то же время, президент США Дональд Трамп вновь пригрозил КНДР "проблемами, которые переживали немногие государства", в ответ на заявление Пхеньяна о готовности нанесения ракетного удара по районам острова Гуам.

Он отметил, что, по всей вероятности, то, что он обещал Северной Корее "огонь и ярость", "было, возможно, недостаточно жестким заявлением".

Китайская газета Global Times, которая, по мнению наблюдателей, отражает позицию китайского руководства, в редакционной статье указывает, что Китай не будет вмешиваться в гипотетический военный конфликт между США и Северной Кореей, если это не будет непосредственно касаться его интересов.

"Надо объяснить всем сторонам, чтобы им стало понятно: когда их действия будут угрожать китайским интересам, Китай жестко на эти действия ответит", - предупреждает издание.

Оно добавляет: "Китай также должен разъяснить, что если Северная Корея осуществит ракетные пуски, которые будут угрожать США, Китай останется нейтральным. Если же удар будет наноситься США и Южной Кореей с целью свержения северокорейского режима, изменения политической картины на Корейском полуострове, то Китай постарается этому помешать".