Австралия окажет США помощь в случае ракетных ударов со стороны КНДР - австралийский премьер

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заверил, что австралийцы готовы оказать помощь США в случае, если Северная Корея предпримет ракетную атаку на американскую территорию.
"Существует договор АНЗЮС, и если будут атакованы Австралия или США..., то каждая из его участников встанет на защиту другой", - заявил премьер радиостанции 3AW.
Он отметил, что "если США подвергнутся атаке со стороны Северной Кореи, договор АНЗЮС будет задействован, и Австралия придет на помощь Соединенным Штатам".
М.Тернбулл подчеркнул, что "у США нет союзника надежнее, чем Австралия".
АНЗЮС - договор о безопасности, названный так по первым буквам входящие в него стран - Австралии, Новой Зеландии и США.
Он был подписан в Сан-Франциско в 1951 году.
Пхеньян объявил накануне, что намерен осуществить пуск четырех баллистических ракет в район острова Гуам, где размещены базы ВВС и ВМС США.
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