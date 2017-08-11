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Дальнее зарубежье 11.08.2017 10:16

Австралия окажет США помощь в случае ракетных ударов со стороны КНДР - австралийский премьер

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заверил, что австралийцы готовы оказать помощь США в случае, если Северная Корея предпримет ракетную атаку на американскую территорию.

"Существует договор АНЗЮС, и если будут атакованы Австралия или США..., то каждая из его участников встанет на защиту другой", - заявил премьер радиостанции 3AW.

Он отметил, что "если США подвергнутся атаке со стороны Северной Кореи, договор АНЗЮС будет задействован, и Австралия придет на помощь Соединенным Штатам".

М.Тернбулл подчеркнул, что "у США нет союзника надежнее, чем Австралия".

АНЗЮС - договор о безопасности, названный так по первым буквам входящие в него стран - Австралии, Новой Зеландии и США.

Он был подписан в Сан-Франциско в 1951 году.

Пхеньян объявил накануне, что намерен осуществить пуск четырех баллистических ракет в район острова Гуам, где размещены базы ВВС и ВМС США.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]