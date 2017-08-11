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СНГ 11.08.2017 10:27

Саакашвили приехал в Венгрию

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили cообщил, что приехал в Венгрию вместе с семьей.

"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook, проиллюстрировав сообщение фотографиями возле памятника.

26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

4 августа сообщалось, что М.Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.

8 августа СМИ сообщили, что М.Саакашвили покинул Польшу и направился в Литву. В Вильнюсе М.Саакашвили заявил, что не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ВЕНГРИЯ-ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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