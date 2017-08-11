Казахстан придерживается принятых обязательств по сделке ОПЕК+ - Минэнерго

В министерстве энергетики Казахстана заявляют, что страна придерживается принятых обязательств в рамках сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, сообщили в ведомстве агентству "Интерфакс-Казахстан".

"Сообщаем, что Республика Казахстан придерживается принятых обязательств в рамках сделки ОПЕК+", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

Казахстан в лице представителя министерства также принимал участие в техническом заседании стран участников ОПЕК/не-ОПЕК 7-8 августа в Абу-Даби, добавили в Минэнерго.

Как сообщалось, представители России и Кувейта (возглавляют мониторинговый комитет за сделкой ОПЕК и не-ОПЕК по ограничению нефтедобычи) провели встречи с представителями Ирака, ОАЭ, Казахстана и Малайзии для подтверждения взятых странами на себя обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

Позднее в пресс-релизе картеля по итогам внеочередного заседания технического комитета было заявлено, что указанные страны подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, взятые в рамках сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года. Позднее страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились снизить добычу нефти: квота ОПЕК - 1,2 млн б/с, не-ОПЕК - 558 тыс. б/с. Казахстан взял на себя обязательство сократить добычу нефти на 20 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года.

В июне уровень выполнения сделки оказался самым низким с начала года. По расчетам МЭА, в июне ОПЕК выполнила сделку на 78%, страны не-ОПЕК - на 82%. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявлял о неготовности продолжать сокращать добычу сверх своей квоты, позволяя "безбилетникам" не выполнять соглашение.

Министр энергетики РФ Александр Новак замечал, что причины, по которым некоторые страны не выполняют соглашение, разные и нужно их проанализировать.

Согласно отчету ОПЕК и расчетам "Интерфакса", самый низкий процент исполнения сделки в июне у Ирака - 28%. Страна также ни разу за прошедшие полгода не соблюла свою квоту сокращения добычи - 210 тыс. б/с. ОАЭ должны снизить добычу нефти на 139 тыс. б/с, однако с начала 2017 года, когда начало действовать соглашение, ни разу не достигли 100-процентного выполнения. Так, по итогам июня, согласно отчету ОПЕК, страна выполнила сделку на 83%.