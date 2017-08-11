Более 35 человек стали жертвами автоаварии в Китае - СМИ

По меньшей мере, 36 человек погибли и 13 пострадали в результате автомобильной аварии в Китае в минувший четверг вечером, сообщают в местные СМИ.

По неустановленной пока причине, автобус, следовавший из города Чэнду (провинция Сычуань) в город Лоян (провинция Хэнань") на скоростной дороге Пекин-Куньмин на высокой скорости врезался в стену при въезде в тоннель.

Все пострадавшие направлены в лечебные учреждения.

В момент аварии в автобусе находилось 49 человек. Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.