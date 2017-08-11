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Дальнее зарубежье 11.08.2017 10:37

Более 35 человек стали жертвами автоаварии в Китае - СМИ

По меньшей мере, 36 человек погибли и 13 пострадали в результате автомобильной аварии в Китае в минувший четверг вечером, сообщают в местные СМИ.

По неустановленной пока причине, автобус, следовавший из города Чэнду (провинция Сычуань) в город Лоян (провинция Хэнань") на скоростной дороге Пекин-Куньмин на высокой скорости врезался в стену при въезде в тоннель.

Все пострадавшие направлены в лечебные учреждения.

В момент аварии в автобусе находилось 49 человек. Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]