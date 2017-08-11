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АПК 11.08.2017 10:56

Азербайджан планирует до 2021г увеличить посевную площадь табака до 6 тыс. гектаров, объем производства – до 12 тыс. тонн

Азербайджан планирует до 2021 года увеличить посевную площадь табака до 6 тыс. гектаров, объем производства – до 12 тыс. тонн, говорится в Государственной программе по развитию табаководства на 2017-2021 годы.

«По итогам 2016 года посевная площадь табака составила 2,4 тыс. гектаров, сбор табака – 3,6 тыс. тонн. Однако климатические условия и качество земли в горных и предгорных районах страны позволяют производить в год 50-60 тыс. тонн табака», - говорится в тексте госпрограммы.

План мероприятий по реализации госпрограммы предполагает создание в 2017-2018 годах общественного объединения производителей табака, принятие в 2017-2020 годах национальных стандартов в сфере табаководства, создание в 2017-2021 годах реестра сортов табака, поощрение создания в 2017-2020 годах предприятий по заготовке переработке и продаже табака, применение в 2017-2020 годах прогрессивных страховых механизмов.

Кроме того, план мероприятий включает в себя создание в 2017-2020 годах лабораторий по контролю качества табачной продукции, поощрение использования в 2017-2020 годах современных систем орошения, подготовку в 2017-2018 годах предложений по защите внутреннего рынка.

Согласно документу, в 2017-2021 годах государство продолжит предоставлять производителям табака субсидии и льготные кредиты, предоставлять в лизинг технику и оборудование, улучшит обеспечение производителей качественными удобрениями и средствами защиты растений, поддержит кооперацию между табаководческими хозяйствами, предприятиями по заготовке и переработке табака, объединениями производителей.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАБАКОВОДСТВО, ГОСПРОГРАММА, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]