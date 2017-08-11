На Корсике расследуют нападение вооруженного пневматической винтовкой мужчины на посетителей пляжа для нудистов

Полиция на Корсике расследует нападение вооруженного пневматической винтовкой человека на туристов на пляже для нудистов в городе Порто-Веккьо, сообщает в пятницу сайт газеты "Фигаро".

По словам очевидцев, сначала к пляжу подошел владелец расположенной неподалеку соломенной хижины и попросил нудистов одеться. Получив отказ, он покинул пляж. Однако вскоре кто-то открыл по отдыхавшим огонь из пневматической винтовки, в результате чего гражданка Италии получила ранение нижней части спины.

При этом в прокуратуре подчеркивают, что пока не установили, что стрелок - именно поругавшийся с нудистами мужчина.