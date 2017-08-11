Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 22° 32° 13 Авг 23° 33° 14 Авг 24° 34°

Дальнее зарубежье 11.08.2017 12:40

Еврокомиссия созовет кризисное совещание в связи с заражением куриных яиц инсектицидом - СМИ

Член Европейской комиссии по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис объявил о намерении собрать совещание высокого уровня стран ЕС, затронутых кризисом заражения куриных яиц инсектицидом фипронилом.

"Я предложил провести совещание высокого уровня с участием соответствующих министров, а также представителей агентств по продовольственной безопасности всех вовлеченных государств-членов, как только все факты будут в нашем распоряжении", - приводит в пятницу слова еврокомиссара сайт радиостанции Europe 1.

В публикации сообщается, что кризис с заражением миллионов куриных яиц затронул уже 12 стран ЕС. Бельгия и Нидерланды, где произошло заражение, ведут расследования и ищут виновных.

Накануне сообщалось об аресте двух руководителей нидерландской компании Chickfriend, продававшей, как предполагается, средство борьбы против куриных вшей и клещей с добавлением фипронила, вредного для здоровья и запрещенного для применения на животных, включенных в продовольственную цепь.

"Мы должны детально разобраться, что произошло. Нам нужен полный анализ этого случая. Необходимо, чтобы наши эксперты определили, где могли возникнуть проблемы, чтобы мы были способны собраться и обсудить решения и порядок действий", - объяснил В.Андрюкайтис.

Он сообщил, что просил государства-члены ЕС наряду со срочными мерами по изъятию из торговли зараженных яиц продолжать сохранять бдительность с целью недопущения использования запрещенных препаратов при обработке кур-несушек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЯЙЦА, ЗАРАЖЕНИЕ, СОВЕЩАНИЕ


Похожие новости


В ЕС ждут итогов расследования по срокам уведомления Бельгией о заражении куриных яиц, об оргвыводах говорить рано - Еврокомиссия ЕК не комментирует ситуацию с заражением куриных яиц в ЕС инсектицидом до завершения расследования в Бельгии и Нидерландах Еврокомиссия следит за ситуацией с заражением куриных яиц инсектицидами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]