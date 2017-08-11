Еврокомиссия созовет кризисное совещание в связи с заражением куриных яиц инсектицидом - СМИ

Член Европейской комиссии по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис объявил о намерении собрать совещание высокого уровня стран ЕС, затронутых кризисом заражения куриных яиц инсектицидом фипронилом.

"Я предложил провести совещание высокого уровня с участием соответствующих министров, а также представителей агентств по продовольственной безопасности всех вовлеченных государств-членов, как только все факты будут в нашем распоряжении", - приводит в пятницу слова еврокомиссара сайт радиостанции Europe 1.

В публикации сообщается, что кризис с заражением миллионов куриных яиц затронул уже 12 стран ЕС. Бельгия и Нидерланды, где произошло заражение, ведут расследования и ищут виновных.

Накануне сообщалось об аресте двух руководителей нидерландской компании Chickfriend, продававшей, как предполагается, средство борьбы против куриных вшей и клещей с добавлением фипронила, вредного для здоровья и запрещенного для применения на животных, включенных в продовольственную цепь.

"Мы должны детально разобраться, что произошло. Нам нужен полный анализ этого случая. Необходимо, чтобы наши эксперты определили, где могли возникнуть проблемы, чтобы мы были способны собраться и обсудить решения и порядок действий", - объяснил В.Андрюкайтис.

Он сообщил, что просил государства-члены ЕС наряду со срочными мерами по изъятию из торговли зараженных яиц продолжать сохранять бдительность с целью недопущения использования запрещенных препаратов при обработке кур-несушек.