Управление при Кабмине отбирает подрядчика для ремонта на территории бакинского бульвара

Управления приморского бульвара при Кабинете министров отбирает подрядчика для проведения работ по ремонту и благоустройству на территории бакинского бульвара. Об этом говорится в объявлении управления.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 21 сентября, вскрытие тендерных предложений – 22 сентября.

А.Ахундов