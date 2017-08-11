Управление при Кабмине отбирает подрядчика для ремонта на территории бакинского бульвара

Управления приморского бульвара при Кабинете министров отбирает подрядчика для проведения работ по ремонту и благоустройству на территории бакинского бульвара. Об этом говорится в объявлении управления.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 21 сентября, вскрытие тендерных предложений – 22 сентября.
А.Ахундов
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