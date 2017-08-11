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Инфраструктура и тендеры 11.08.2017 12:32

Управление при Кабмине отбирает подрядчика для ремонта на территории бакинского бульвара

Управления приморского бульвара при Кабинете министров отбирает подрядчика для проведения работ по ремонту и благоустройству на территории бакинского бульвара. Об этом говорится в объявлении управления.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 21 сентября, вскрытие тендерных предложений – 22 сентября.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БУЛЬВАР, РЕМОНТ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]