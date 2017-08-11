Глава Минобороны Азербайджан отправился с визитом в Москву

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с визитом в Москву, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«З.Гасанов 11 августа отправился с визитом в Москву по приглашению Министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу»,- говорится в сообщении.

В рамках визита З.Гасанов примет участие в официальной церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры - 2017».

Ф.Исазаде