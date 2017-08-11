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Внешняя политика 11.08.2017 13:05

Глава Минобороны Азербайджан отправился с визитом в Москву

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с визитом в Москву, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«З.Гасанов 11 августа отправился с визитом в Москву по приглашению Министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу»,- говорится в сообщении.

В рамках визита З.Гасанов примет участие в официальной церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры - 2017».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, ГЛАВА, МОСКВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]