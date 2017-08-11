Устав НАТО не обязывает членов этого блока защищать остров Гуам, поясняют в альянсе

Государства - члены НАТО не обязаны по уставу альянса защищать территорию острова Гуам, который расположен в Тихом океане и является владением США, хотя формально в состав страны не входит.

Представитель НАТО напомнил о территориальных ограничениях в связи с поддержкой союзников, сообщила радиостанция "Дойче велле".

В статье пятой устава НАТО (Североатлантического договора) говорится, что вооруженное нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом в статье шестой уточняется, что это правило распространяется только на Европу, Северную Америку, Турцию, а также острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака. Остров Гуам находится за границами этой территории, пояснили в альянсе.

Таким образом, возможное решение стран НАТО о защите Гуама в случае нападения на него Северной Кореи будет чисто политическим. При этом, как отмечают источники в альянсе, союзники вряд ли откажут в помощи США со ссылкой на статью шестую устава НАТО.

Ранее государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия КНДР разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении острова Гуам, где находится военная база США.