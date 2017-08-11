Почти половина россиян считают недопустимой продажу Турции систем С-400 - опрос

Чуть более трети россиян (39%) в той или иной степени осведомлены о недавнем заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который объявил о подписании с Россией документов о поставке зенитных ракетных систем С-400, сообщает фонд "Общественное мнение".
Впервые услышали об этом 60% участников опроса, проведенного 5-6 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
По мнению 48% россиян, продажа Турции систем С-400 недопустима. Среди их аргументов: "Это оружие может быть использовано против России" (15%), "Турция - враждебная нам страна, ей нельзя доверять" (12%), "Наши военные разработки должны быть секретными" (7%), "Это может обострить международную ситуацию" (3%).
Каждый четвертый (25%) допускает возможность продажи российских ЗРС Турции. Основной их довод - "это дает доход России, способствует развитию экономики" (12%).
Затруднились высказать свою позицию о возможной продаже 27% опрошенных.
Также в ходе опроса 41% россиян положительно оценили отношения, которые сложились в настоящее время между Россией и Турцией. Плохими нынешние российско-турецкие отношения считают 18% респондентов. Затруднились ответить 41%.
По мнению 36% россиян, за последний год российско-турецкие отношения улучшились. 14% считают, что отношения наоборот ухудшились. Около четверти (23%) не заметили изменений, а 26% затруднились с ответом.
25 июля президент Турции заявил о подписании с Россией документов о поставке зенитных ракетных систем С-400. По сообщениям турецких СМИ, Р.Эрдоган, в частности, заявил: "Были сделаны демарши с Россией по этому вопросу. Подписаны соглашения. С божьей помощью мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить", - сказал президент Турции.
19 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Москва и Анкара продолжают переговоры по поводу поставок передовой российской системы противовоздушной обороны С-400. "Переговоры по данной тематике с Турцией продолжаются, хотя, как известно, принципиальное решение сторонами принято", - сказал он.
В июле в ряде СМИ появились сообщения о том, что Турция может купить ЗРС С-400 за $2,5 млрд.
О том, что контракт на поставку Турции ЗРС С-400 согласован, сообщил 29 июня помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. "Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решен", - сказал он.
Речи о выдаче кредита Турции на покупку С-400 в настоящее время не ведется, заявил 30 июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "На сегодняшний день речь не идет о кредите. У них есть свои средства", - сказал Д.Мантуров.
21 июня генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что сделка по поставкам Турции систем С-400 находится в стадии контрактных переговоров.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.
Глава Минобороны Азербайджан отправился с визитом в Москву
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 124 раза - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский DemirBank в I половине 2017г сократил обязательства перед Центробанком в 2,2 раза
Нефть дешевеет и завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,7 за баррель
Азербайджанский DemirBank сократил в I половине 2017г активы на 10%
Президент Алиев поздравил Рамиля Гулиева с победой на мировом первенстве
Марокко претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года
МО Азербайджана предоставит еще один катер победителям конкурса «Кубок моря – 2017»
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»