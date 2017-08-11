Почти половина россиян считают недопустимой продажу Турции систем С-400 - опрос

Чуть более трети россиян (39%) в той или иной степени осведомлены о недавнем заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который объявил о подписании с Россией документов о поставке зенитных ракетных систем С-400, сообщает фонд "Общественное мнение".

Впервые услышали об этом 60% участников опроса, проведенного 5-6 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

По мнению 48% россиян, продажа Турции систем С-400 недопустима. Среди их аргументов: "Это оружие может быть использовано против России" (15%), "Турция - враждебная нам страна, ей нельзя доверять" (12%), "Наши военные разработки должны быть секретными" (7%), "Это может обострить международную ситуацию" (3%).

Каждый четвертый (25%) допускает возможность продажи российских ЗРС Турции. Основной их довод - "это дает доход России, способствует развитию экономики" (12%).

Затруднились высказать свою позицию о возможной продаже 27% опрошенных.

Также в ходе опроса 41% россиян положительно оценили отношения, которые сложились в настоящее время между Россией и Турцией. Плохими нынешние российско-турецкие отношения считают 18% респондентов. Затруднились ответить 41%.

По мнению 36% россиян, за последний год российско-турецкие отношения улучшились. 14% считают, что отношения наоборот ухудшились. Около четверти (23%) не заметили изменений, а 26% затруднились с ответом.

25 июля президент Турции заявил о подписании с Россией документов о поставке зенитных ракетных систем С-400. По сообщениям турецких СМИ, Р.Эрдоган, в частности, заявил: "Были сделаны демарши с Россией по этому вопросу. Подписаны соглашения. С божьей помощью мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить", - сказал президент Турции.

19 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Москва и Анкара продолжают переговоры по поводу поставок передовой российской системы противовоздушной обороны С-400. "Переговоры по данной тематике с Турцией продолжаются, хотя, как известно, принципиальное решение сторонами принято", - сказал он.

В июле в ряде СМИ появились сообщения о том, что Турция может купить ЗРС С-400 за $2,5 млрд.

О том, что контракт на поставку Турции ЗРС С-400 согласован, сообщил 29 июня помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. "Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решен", - сказал он.

Речи о выдаче кредита Турции на покупку С-400 в настоящее время не ведется, заявил 30 июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "На сегодняшний день речь не идет о кредите. У них есть свои средства", - сказал Д.Мантуров.

21 июня генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что сделка по поставкам Турции систем С-400 находится в стадии контрактных переговоров.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.