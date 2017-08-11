Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 10 тыс. манатов

Сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского РУП по подозрению в совершении в столице квартирной кражи задержали жителя Баку Эльмина Джафарова, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Задержанный Эльмин Джафаров подозревается в совершении кражи 1,7 тыс. манат, $75 и золотых изделий на 10 тыс. манат из квартиры в Низаминском районе столицы", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев