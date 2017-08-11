Прибыль отеля Трампа в Вашингтоне составила почти $2 млн за первые четыре месяца 2017 года

Прибыль от отеля в Вашингтоне, принадлежащего компании президента США Дональда Трампа Trump Organization, за первые четыре месяца 2017 года значительно превысила ожидания аналитиков и составила примерно $2 млн, сообщает газета "Вашингтон пост".
По прогнозам специалистов, элитный Trump International Hotel должен был за этот период времени понести убытки в размере $2,1 млн, однако вместо этого выручил $1,97 млн.
В среднем одна ночь в этом отеле в 2017 году обходилась гостям примерно в $652, что является одной из самых высоких цен за проживание в Вашингтоне. Для сравнения, чтобы переночевать в таких люксовых отелях, как Four Seasons, Willard или Hay-Adams, придется отдать в среднем около $495.
Кроме того, посетители Trump International Hotel потратили в общей сложности около $8,2 млн на еду и напитки.
Отмечается, что с момента инаугурации эта гостиница стала популярным местом для встреч представителей Республиканской партии США и членов администрации американского президента.
Фешенебельный отель, расположенный недалеко от Белого дома, был открыт в сентябре прошлого года.
После того, как Д.Трамп стал президентом США, он заявил, что отходит от дел и передает управление компанией Trump Organization двум своим старшим сыновьям - Эрику и Дону.
"Мы очень гордимся, что проект стал успешным", - сказал Э.Трамп.
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