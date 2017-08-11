Во Франции с апреля реализовано свыше 200 тыс. зараженных инсектицидом яиц - министр

Более 200 тыс. куриных яиц, зараженных инсектицидом фипронилом, которые были импортированы из Бельгии и Нидерландов, продано во Франции с апреля, сообщил министр сельского хозяйства Стефан Травер.

"Риск для человеческого здоровья очень незначительный", - отметил он при этом в интервью радиостанции RMC в пятницу.

Министр уточнил, что во Франции два центра, специализирующиеся на упаковке продуктов, получили яйца для торговой сети из Бельгии и Нидерландов. Первая партия отправлялась на рынок 16 апреля - 2 мая, она уже употреблена в пищу "без последствий для здоровья".