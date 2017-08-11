Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 22° 32° 13 Авг 23° 33° 14 Авг 24° 34°

Дальнее зарубежье 11.08.2017 13:34

Во Франции с апреля реализовано свыше 200 тыс. зараженных инсектицидом яиц - министр

Более 200 тыс. куриных яиц, зараженных инсектицидом фипронилом, которые были импортированы из Бельгии и Нидерландов, продано во Франции с апреля, сообщил министр сельского хозяйства Стефан Травер.

"Риск для человеческого здоровья очень незначительный", - отметил он при этом в интервью радиостанции RMC в пятницу.

Министр уточнил, что во Франции два центра, специализирующиеся на упаковке продуктов, получили яйца для торговой сети из Бельгии и Нидерландов. Первая партия отправлялась на рынок 16 апреля - 2 мая, она уже употреблена в пищу "без последствий для здоровья".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЯЙЦА, ЗАРАЖЕНИЕ, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]