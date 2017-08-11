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Дальнее зарубежье 11.08.2017 13:44

В Китае проверяют соцсети Weibo, WeChat и Baidu на предмет соответствия закону о кибербезопасности

Крупнейшие китайские социальные медиаплатформы Weibo, WeChat и Baidu попали под следствие по подозрению в нарушении закона о предотвращении распространения информации, связанной с терроризмом, а также слухов и непристойностей, сообщает в пятницу Би-би-си.

Все три платформы нарушили требование, согласно которому им следует удалять подобный контент, а это ставит под угрозу национальную безопасность, заявила Администрация киберпространства Китая.

В Китае заблокированы крупнейшие мировые соцсети Facebook, Twitter, Instagram, а также интернет-поисковик Google. Кроме того, ограничен доступ к сайтам многих зарубежных СМИ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]