В Китае проверяют соцсети Weibo, WeChat и Baidu на предмет соответствия закону о кибербезопасности

Крупнейшие китайские социальные медиаплатформы Weibo, WeChat и Baidu попали под следствие по подозрению в нарушении закона о предотвращении распространения информации, связанной с терроризмом, а также слухов и непристойностей, сообщает в пятницу Би-би-си.

Все три платформы нарушили требование, согласно которому им следует удалять подобный контент, а это ставит под угрозу национальную безопасность, заявила Администрация киберпространства Китая.

В Китае заблокированы крупнейшие мировые соцсети Facebook, Twitter, Instagram, а также интернет-поисковик Google. Кроме того, ограничен доступ к сайтам многих зарубежных СМИ.