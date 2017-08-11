Американская компания заявила о намерении профинансировать новую операцию по поиску пропавшего в 2014 году малазийского самолета

Американская компания Ocean Infinity намерена взять на себя финансовые обязательства за проведение новой операции, направленной на обнаружение пропавшего малазийского лайнера MH370, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Условия договоренностей (между компанией и Малайзией - ИФ) не подлежат разглашению, но я могу подтвердить, что Ocean Infinity предложила взять на себя экономические риски за возобновление операции", - приводит АП выдержки из письма представителя компании.

"Мы проводим конструктивный диалог с малазийскими властями и надеемся, что наше предложение будет принято", - отметили в компании.

В начале 2017 года власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета "Малазийских авиалиний" MH370.

Лайнер "Малазийских авиалиний", вылетевший из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.