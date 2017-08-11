Саудовская Аравия снижает добычу опережающими темпами

Саудовская Аравия уведомила государства-члены ОПЕК о снижении добычи нефти в июле до 10,01 млн баррелей в сутки с 10,07 млн б/с в июне, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на источники в картеле.
CNBC отмечает, что эти данные отсутствуют в опубликованном в четверг первоначальном варианте доклада ОПЕК.
Таким образом, отмечает телеканал, Саудовская Аравия перевыполняет свои обязательства по снижению добычи нефти до 10,058 млн б/с в рамках договоренностей ОПЕК+ по ребалансировке рынка.
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