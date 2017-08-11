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ТЭК 11.08.2017 14:02

Саудовская Аравия снижает добычу опережающими темпами

Саудовская Аравия уведомила государства-члены ОПЕК о снижении добычи нефти в июле до 10,01 млн баррелей в сутки с 10,07 млн б/с в июне, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на источники в картеле.

CNBC отмечает, что эти данные отсутствуют в опубликованном в четверг первоначальном варианте доклада ОПЕК.

Таким образом, отмечает телеканал, Саудовская Аравия перевыполняет свои обязательства по снижению добычи нефти до 10,058 млн б/с в рамках договоренностей ОПЕК+ по ребалансировке рынка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]