Саудовская Аравия снижает добычу опережающими темпами

Саудовская Аравия уведомила государства-члены ОПЕК о снижении добычи нефти в июле до 10,01 млн баррелей в сутки с 10,07 млн б/с в июне, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на источники в картеле.

CNBC отмечает, что эти данные отсутствуют в опубликованном в четверг первоначальном варианте доклада ОПЕК.

Таким образом, отмечает телеканал, Саудовская Аравия перевыполняет свои обязательства по снижению добычи нефти до 10,058 млн б/с в рамках договоренностей ОПЕК+ по ребалансировке рынка.