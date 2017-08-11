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Дальнее зарубежье 11.08.2017 14:17

Штурмовики ВВС США А-10 на следующей неделе будут учиться обороне эстонского острова Сааремаа

Базирующиеся с осени 2015 года в Эстонии штурмовики ВВС США А-10 на следующей неделе впервые совершат посадку в аэропорту города Курессааре на острове Сааремаа.

Экипажи этих самолетов примут участие в учениях местной дружины Кайтселийта (ополчения), сообщила агентству BNS в пятницу пресс-служба Главного штаба Сил обороны.

В пресс-службе добавили, что в среду восемь самолетов A-10 Thunderbolt II, прибывшие с авиабазы Эмари под Таллинном в Курессааре, примут участие в двухдневных учениях, отрабатывая взаимодействие с местной дружиной Кайтселийта.

В ходе учений будут отработаны действия по контролю за акваторией вокруг острова и в окрестностях порта Роомассааре, обороны острова с моря и с воздуха.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]