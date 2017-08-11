Штурмовики ВВС США А-10 на следующей неделе будут учиться обороне эстонского острова Сааремаа

Базирующиеся с осени 2015 года в Эстонии штурмовики ВВС США А-10 на следующей неделе впервые совершат посадку в аэропорту города Курессааре на острове Сааремаа.

Экипажи этих самолетов примут участие в учениях местной дружины Кайтселийта (ополчения), сообщила агентству BNS в пятницу пресс-служба Главного штаба Сил обороны.

В пресс-службе добавили, что в среду восемь самолетов A-10 Thunderbolt II, прибывшие с авиабазы Эмари под Таллинном в Курессааре, примут участие в двухдневных учениях, отрабатывая взаимодействие с местной дружиной Кайтселийта.

В ходе учений будут отработаны действия по контролю за акваторией вокруг острова и в окрестностях порта Роомассааре, обороны острова с моря и с воздуха.