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Дальнее зарубежье 11.08.2017 14:28

Американо-южнокорейские военные учения пройдут в последней декаде августа на Корейском полуострове

США и Южная Корея планируют провести 21-31 августа крупномасштабные военные учения на Корейском полуострове.

Учения "Страж свободы Ульчи" проводятся ежегодно на суше, на море и в воздухе и вызывают гневную реакцию Пхеньяна, который, как отмечают американские СМИ, называет их подготовкой к вторжению на территорию КНДР.

Вашингтон и Сеул заявляют, что маневры носят оборонительный характер и имеют ключевую роль в сдерживании КНДР.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Ассошиэйтед пресс (АП), учения планировались задолго до очередного обострения напряженности, вызванного все более ожесточенной риторикой президента Дональда Трампа и объявленными Северной Кореей планами нанести ракетные удары в районе острова Гуам, где находится военная база США.

Официальные лица в министерстве обороны Южной Кореи подтвердили АП, что учения планируется провести в намеченные сроки.

В Пентагоне сообщили, что в маневрах будут задействованы порядка 40 тыс. военных, а также южнокорейские специалисты в области гражданской обороны.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, УЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]