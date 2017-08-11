Американо-южнокорейские военные учения пройдут в последней декаде августа на Корейском полуострове

США и Южная Корея планируют провести 21-31 августа крупномасштабные военные учения на Корейском полуострове.

Учения "Страж свободы Ульчи" проводятся ежегодно на суше, на море и в воздухе и вызывают гневную реакцию Пхеньяна, который, как отмечают американские СМИ, называет их подготовкой к вторжению на территорию КНДР.

Вашингтон и Сеул заявляют, что маневры носят оборонительный характер и имеют ключевую роль в сдерживании КНДР.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Ассошиэйтед пресс (АП), учения планировались задолго до очередного обострения напряженности, вызванного все более ожесточенной риторикой президента Дональда Трампа и объявленными Северной Кореей планами нанести ракетные удары в районе острова Гуам, где находится военная база США.

Официальные лица в министерстве обороны Южной Кореи подтвердили АП, что учения планируется провести в намеченные сроки.

В Пентагоне сообщили, что в маневрах будут задействованы порядка 40 тыс. военных, а также южнокорейские специалисты в области гражданской обороны.