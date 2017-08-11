Заболеваемость раком легких значительно возросла в Китае за последнее десятилетие

Число случаев заболевания раком легких увеличилось в Китае, вероятно, из-за загрязнения окружающей среды, сообщается в пятницу на сайте издания "Чайна дейли".
Как отмечают китайские специалисты, такая тенденция наблюдается в стране уже последние 10-15 лет.
Рак легких, ранее более распространенный среди курильщиков, затронул и те группы населения, которые никак не связаны с курением табака.
Помимо этого, "Чайна дейли" публикует результаты трехлетней кампании властей Китая, направленной на борьбу с раком.
Тогда власти признали, что загрязнение воздуха повлияло на увеличение случаев этого онкологического заболевания.
В 2015 году новые случаи заболевания раком были диагностированы у порядка 4 млн китайцев. Примерно 700 тыс. из них страдают именно от рака легких.
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