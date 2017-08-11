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Дальнее зарубежье 11.08.2017 14:41

Заболеваемость раком легких значительно возросла в Китае за последнее десятилетие

Число случаев заболевания раком легких увеличилось в Китае, вероятно, из-за загрязнения окружающей среды, сообщается в пятницу на сайте издания "Чайна дейли".

Как отмечают китайские специалисты, такая тенденция наблюдается в стране уже последние 10-15 лет.

Рак легких, ранее более распространенный среди курильщиков, затронул и те группы населения, которые никак не связаны с курением табака.

Помимо этого, "Чайна дейли" публикует результаты трехлетней кампании властей Китая, направленной на борьбу с раком.

Тогда власти признали, что загрязнение воздуха повлияло на увеличение случаев этого онкологического заболевания.

В 2015 году новые случаи заболевания раком были диагностированы у порядка 4 млн китайцев. Примерно 700 тыс. из них страдают именно от рака легких.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, АТМОСФЕРА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, РАК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]