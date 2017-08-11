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СНГ 11.08.2017 15:03

Две трети россиян поддержали решение о сокращении численности американских дипмиссий в РФ - опрос

Большинство россиян знают или что-то слышали (42% и 32% соответственно) о недавнем решении США ужесточить санкции против России, остальные (25%) узнали об этом впервые от социологов фонда "Общественное мнение".

Об ответном решении российского руководства сократить число сотрудников дипломатической миссии США в РФ, в той или иной степени осведомлены 62% респондентов. Ничего не знали об этом 35% участников опроса, проведенного 5-6 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Правильным это решение России назвал 61% респондентов, неправильным - 12%. Еще 27% затруднились дать оценку.

По мнению каждого седьмого (23%), новые санкции США и ответные меры России - это начало серьёзного конфликта между странами. Однако большинство (62%) полагают, что ничего принципиально нового в российско-американских отношениях сейчас не произошло.

Нынешние отношения России и США 57% россиян оценивают негативно, причем этот показатель заметно вырос за месяц - с 39%. О том, что отношения хорошие, сказали 5% респондентов (в июле - 9%). Менее трети считают российско-американские отношения в чём-то хорошими, в чём-то плохими (28% сейчас против 38% в июле).

Более половины опрошенных (53%) отмечают ухудшение отношений между Россией и Америкой за последний год. Обратную тенденцию заметил каждый десятый (9%). Четверть респондентов (26%) говорят об отсутствии какой-либо динамики в этой вопросе. Затруднились ответить 12%.

При этом 69% россиян считают, что сегодня руководство РФ должно стремиться к улучшению отношений с США (18% так не думают, 12% затруднились с ответом). По мнению 59% опрошенных, хорошие отношения важны в равной мере для обеих стран.

Отношение к президенту США Дональду Трампу у россиян неоднозначное: 26% относятся к нему положительно, 28% - отрицательно, а у 46% нет определенной позиции.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]