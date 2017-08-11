Президент Белоруссии заявил о недопустимости появления класса безработных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выхода обновленного декрета "О предупреждении социального иждивенчества" местным органам власти будут даны самые широкие полномочия, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы - и пошел работать. Пусть на меня не обижаются", - сказал А.Лукашенко в пятницу.
"Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя", - подчеркнул президент.
По его словам, нужно работать всем. "Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают. Этих людей надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать", - отметил А.Лукашенко.
Декретом N3"О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).
За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.
В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.
Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши "нетунеядцев".
9 марта А.Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с "тунеядцев" на год.
В августе президент поручил переработать декрет к 1 октября.
"Тунеядский" декрет был раскритикован рядом международных организаций.
Глава Минобороны Азербайджан отправился с визитом в Москву
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 124 раза - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский DemirBank в I половине 2017г сократил обязательства перед Центробанком в 2,2 раза
Нефть дешевеет и завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,7 за баррель
Азербайджанский DemirBank сократил в I половине 2017г активы на 10%
Президент Алиев поздравил Рамиля Гулиева с победой на мировом первенстве
Марокко претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года
МО Азербайджана предоставит еще один катер победителям конкурса «Кубок моря – 2017»
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»