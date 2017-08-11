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СНГ 11.08.2017 15:18

Президент Белоруссии заявил о недопустимости появления класса безработных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выхода обновленного декрета "О предупреждении социального иждивенчества" местным органам власти будут даны самые широкие полномочия, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы - и пошел работать. Пусть на меня не обижаются", - сказал А.Лукашенко в пятницу.

"Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя", - подчеркнул президент.

По его словам, нужно работать всем. "Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают. Этих людей надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать", - отметил А.Лукашенко.

Декретом N3"О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши "нетунеядцев".

9 марта А.Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с "тунеядцев" на год.

В августе президент поручил переработать декрет к 1 октября.

"Тунеядский" декрет был раскритикован рядом международных организаций.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУНЕЯДЦЫ, МНЕНИЕ


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