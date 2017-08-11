Президент Алиев поздравил Рамиля Гулиева с победой на мировом первенстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Рамиля Гулиева с победой на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, сообщает сайт главы государства.
«Уважаемый Рамиль. В первую очередь, искренне поздравляю тебя со званием чемпиона мира по легкой атлетике. Хочу отметить, что впервые в истории чемпионом мира по легкой атлетике стал азербайджанец», - говорится в поздравлении.
И.Алиев выразил удовлетворение в связи с тем, что после одержанной победы Р.Гулиев поднял национальные флаги Азербайджана и Турции.
«Это демонстрирует то, что ты патриот и привязан к своему народу. Ты сегодня представляешь Турцию. Однако первые шаги в спорте сделал в Азербайджане», - подчеркнул президент.
И.Алиев поздравил Турцию в связи с победой Р.Гулиева.
«Твоя победа, одновременно, является олицетворением дружбы и братства Азербайджана и Турции. Мы в Азербайджане гордимся тобой», - отметил глава государства.
И.Алиев пожелал чемпиону мира новых спортивных достижений.
На проходящем в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике турецкий спринтер азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев стал чемпионом, пробежав в финальном забеге за 20,09 секунды.
Вторым стал Уэйд ван Никерк (ЮАР), а третьим - Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго). Оба показали одинаковое время - 20,11 сек.
Собственный рекорд Р.Гулиева на дистанции 200 м составляет 19,88 секунд. По этому показателю он уступал четверым участникам финального забега.
Р.Бабаев
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