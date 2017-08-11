Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%

Население Азербайджана приобрело в январе-июле 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 18 млрд 987,3 манатов, что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 9 млрд 562,3 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2016г на 1,2%), непродовольственных товаров – 9 млрд 425 млн манатов (рост на 2,4%).

По данным комитета, за отчетный период 45,4% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5% - напитки и табачные изделия, 17,9% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - электроприборы и мебель, 5% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,5% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-июле 2017 года составили 140,6 манат, на покупку непродовольственных товаров - 138,6 манат.

Н.Аббасова