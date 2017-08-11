В Еврокомиссии назвали страны, которые затронул кризис заражения куриных яиц фипронилом

Кризис с заражением куриных яиц инсектицидом фипронилом затронул две категории стран - государства, где произошло заражение яиц, и государства, закупившие яйца по импорту, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Росарио.

"Мы имеем информацию по нынешнему состоянию, полученную по европейскому каналу быстрого оповещения. О каких странах идет речь? Прежде всего, это государства, где ряд хозяйств был блокирован, так как их идентифицировали как располагавшие средством, содержавшим фипронил - Бельгия, Германия, Нидерланды, Франция", - отметил пресс-секретарь.

Помимо них, группа стран ЕС получила потенциально зараженную продукцию из хозяйств вышеназванных четырех государств, пояснил Д.Росарио. Он перечислил Австрию, Великобританию, Данию, Ирландию, Италию, Люксембург, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Францию и Швецию.

Кроме того, сказал представитель Еврокомиссии, продукция заблокированных в Европе хозяйств попала в две страны, не входящие в Евросоюз - Швейцарию и Гонконг.