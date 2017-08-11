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Дальнее зарубежье 11.08.2017 16:04

В Еврокомиссии назвали страны, которые затронул кризис заражения куриных яиц фипронилом

Кризис с заражением куриных яиц инсектицидом фипронилом затронул две категории стран - государства, где произошло заражение яиц, и государства, закупившие яйца по импорту, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Росарио.

"Мы имеем информацию по нынешнему состоянию, полученную по европейскому каналу быстрого оповещения. О каких странах идет речь? Прежде всего, это государства, где ряд хозяйств был блокирован, так как их идентифицировали как располагавшие средством, содержавшим фипронил - Бельгия, Германия, Нидерланды, Франция", - отметил пресс-секретарь.

Помимо них, группа стран ЕС получила потенциально зараженную продукцию из хозяйств вышеназванных четырех государств, пояснил Д.Росарио. Он перечислил Австрию, Великобританию, Данию, Ирландию, Италию, Люксембург, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Францию и Швецию.

Кроме того, сказал представитель Еврокомиссии, продукция заблокированных в Европе хозяйств попала в две страны, не входящие в Евросоюз - Швейцарию и Гонконг.

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Тэги: ЕС, ЯЙЦА, ЗАРАЖЕНИЕ, СТРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]