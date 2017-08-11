Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о завершении подготовки к действиям на случай, если потребуется решать проблему КНДР военным путем.

"Военные варианты решения теперь готовы, их можно в любой момент применить в случае, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь", - написал он в "Твиттере".