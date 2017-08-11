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Дальнее зарубежье 11.08.2017 16:15

Трамп заявляет о завершении подготовки военных решений на случай "неразумных действий" КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о завершении подготовки к действиям на случай, если потребуется решать проблему КНДР военным путем.

"Военные варианты решения теперь готовы, их можно в любой момент применить в случае, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь", - написал он в "Твиттере".

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]