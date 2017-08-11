Азербайджанский DemirBank в I половине 2017г сократил обязательства перед Центробанком в 2,2 раза

Обязательства азербайджанского DemirBank перед Центральным банком Азербайджана (ЦБА) на 1 июля 2017 года оцениваются в 17 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в коммерческом банке.
"На 1 июля 2017 года обязательства банка перед ЦБА составляют 17 млн манатов, тогда как на конец 2016 года DemirBank имел обязательств перед Центробанком в объеме 37 млн манатов (спад в 2,18 раза)", - отметили в DemirBank.
DemirBank образован в 1989 году и входит в десятку ведущих банков республики. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития, Голландская финансовая компания развития.
А.Ахундов
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