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Финансы 11.08.2017 15:46

Азербайджанский DemirBank в I половине 2017г сократил обязательства перед Центробанком в 2,2 раза

Обязательства азербайджанского DemirBank перед Центральным банком Азербайджана (ЦБА) на 1 июля 2017 года оцениваются в 17 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в коммерческом банке.

"На 1 июля 2017 года обязательства банка перед ЦБА составляют 17 млн манатов, тогда как на конец 2016 года DemirBank имел обязательств перед Центробанком в объеме 37 млн манатов (спад в 2,18 раза)", - отметили в DemirBank.

DemirBank образован в 1989 году и входит в десятку ведущих банков республики. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития, Голландская финансовая компания развития.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, ЦЕНТРОБАНК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]