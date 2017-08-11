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Дальнее зарубежье 11.08.2017 16:29

Совещание ЕС высокого уровня по ситуации с заражением куриных яиц инсектицидом состоится 26 сентября - представитель Еврокомиссии

Европейская комиссия проведет совещание высокого уровня с участием министров и представителей служб по безопасности продовольствия всех государств-членов, затронутых проблемой зараженных фипронилом куриных яиц, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Совещание состоится 26 сентября. Цель - извлечь уроки и обсудить улучшение эффективности европейской системы продовольственной безопасности", - сообщила пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она пояснила, что в Еврокомиссии выбрали такой срок для этой встречи, чтобы успеть собрать как можно больше необходимой информации для изучения ситуации. Это не будет совещание по управлению кризисом, уточнила М.Андреева, его задача - провести анализ с целью совершенствования дальнейшей работы по усилению безопасности продовольствия.

В Еврокомиссии также сообщают, что точный формат встречи будет известен ближе к дате ее проведения, так как ситуация продолжает развиваться.

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Тэги: ЕС, ЯЙЦА, ЗАРАЖЕНИЕ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]