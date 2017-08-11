Совещание ЕС высокого уровня по ситуации с заражением куриных яиц инсектицидом состоится 26 сентября - представитель Еврокомиссии

Европейская комиссия проведет совещание высокого уровня с участием министров и представителей служб по безопасности продовольствия всех государств-членов, затронутых проблемой зараженных фипронилом куриных яиц, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Совещание состоится 26 сентября. Цель - извлечь уроки и обсудить улучшение эффективности европейской системы продовольственной безопасности", - сообщила пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она пояснила, что в Еврокомиссии выбрали такой срок для этой встречи, чтобы успеть собрать как можно больше необходимой информации для изучения ситуации. Это не будет совещание по управлению кризисом, уточнила М.Андреева, его задача - провести анализ с целью совершенствования дальнейшей работы по усилению безопасности продовольствия.

В Еврокомиссии также сообщают, что точный формат встречи будет известен ближе к дате ее проведения, так как ситуация продолжает развиваться.