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СНГ 11.08.2017 16:39

В Кишиневе считают, что в "уведомительной системе" для передвижения приднестровских чиновников есть логика - источник

В Кишиневе считают логичным возможное введение "уведомительной системы" для передвижения чиновников непризнанной Приднестровской Молдавской республики и их выезда из страны, сообщил "Интерфаксу" источник в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

При этом он не смог подтвердить или опровергнуть, что правительство обсуждает возможность введения такой системы. "Нам об этом неизвестно. Но в таком предложении есть логика. Это стало бы симметричной мерой, так как в Приднестровье уже более 15 лет действует уведомительно-разрешительная система для молдавских чиновников", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что "все депутаты парламента, члены правительства, сотрудники администрации президента и целый ряд чиновников имеют запрет на посещение Приднестровья. Эти списки постоянно обновляются, а для поездки в Приднестровье молдавским чиновникам требуются согласования и специальные разрешения Тирасполя".

Источник подчеркнул, что "правительство Молдавии давно выступает за отмену этих запретов, но Тирасполь игнорирует все призывы решить вопрос свободы передвижения". "В такой ситуации было бы разумно ввести аналогичные меры для приднестровских чиновников. На обычных граждан эта мера никак не скажется", - отметил собеседник агентства.

О возможности введения такой системы в пятницу написали некоторые российские и молдавские СМИ. Согласно публикациям, предполагается, что представителей органов власти Приднестровья, включая руководство непризнанной республики, могут обязать заранее уведомлять Кишинев о поездках за рубеж, с указанием целей и сроков поездки".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЧИНОВНИКИ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]