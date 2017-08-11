В МИД Китая призывают США и КНДР снизить напряженность во взаимоотношениях

МИД КНР призывает США и Северную Корею воздержаться от дальнейшей эскалации напряжения в связи с ситуацией на Корейском полуострове, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, распространенном в пятницу.

"В настоящий момент ситуация на Корейском полуострове очень сложная и требует особого подхода. Мы призываем все стороны проявить осторожность в своих словах и действиях, а также предпринять шаги по улучшению отношений и повышению взаимного доверия", - отмечается в его заявлении.

При этом Гэн Шуан высказался в пользу того, чтобы стороны избегали проявления силы и продолжительной эскалации.