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11.08.2017 16:47

В МИД Китая призывают США и КНДР снизить напряженность во взаимоотношениях

МИД КНР призывает США и Северную Корею воздержаться от дальнейшей эскалации напряжения в связи с ситуацией на Корейском полуострове, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, распространенном в пятницу.

"В настоящий момент ситуация на Корейском полуострове очень сложная и требует особого подхода. Мы призываем все стороны проявить осторожность в своих словах и действиях, а также предпринять шаги по улучшению отношений и повышению взаимного доверия", - отмечается в его заявлении.

При этом Гэн Шуан высказался в пользу того, чтобы стороны избегали проявления силы и продолжительной эскалации.

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Тэги: КИТАЙ, США, КНДР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]