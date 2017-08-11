Летние сборы кинофильмов в Северной Америке могут стать худшими за 10 лет

Голливудские киностудии могут зафиксировать худшую выручку на домашнем рынке за последние 10 лет в уходящем летнем сезоне, прогнозируют эксперты сайта Box Office Mojo.
Летний киносезон в Северной Америке заканчивается в День труда, который в этом году выпадет на 4 сентября. До этого времени не ожидается громких релизов, и сборы за сезон могут составить всего $3,95 млрд. Это на 15% меньше, чем в 2016 году.
Эксперты отмечают, что спад сборов вызван провалом картин, которым многие прочили большой успех. К ним относятся новые фильмы "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок", хотя обычно сиквелы приносят создателям существенную прибыль.
Вместе с тем аналитик ComScore Inc. Пол Дергарабедян отмечает, что уходящее лето было выдающимся с точки зрения обилия качественных фильмов, которые пусть не заработали миллиардов, но собрали намного больше прогнозов. К таким картинам относится фильм "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана, собравший $140 млн в Северной Америке, что необычно много для военной драмы.
Многие отмечают, что если раньше фильмы собирали большую кассу только за счет рекламной кампании, то теперь все больше зрителей в США читают рецензии перед тем, как отправиться в кинотеатр. Именно этим, в частности, объясняется провал "Короля Артура", поскольку ранее столь масштабный исторический фильм, к тому же снятый культовым режиссером Гаем Ричи, почти наверняка стал бы одним их главных блокбастеров лета.
Тем не менее, несмотря на отсутствие успеха в США, большинство громких новинок все равно отбивают свой бюджет за счет сборов в странах с не столь искушенными зрителями. Те же "Трансформеры" и "Пираты" получили около 80% выручки за пределами Северной Америки.
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