Три человека погибли в результате взрыва в Пакистане

По меньшей мере, три человека погибли, 26 получили ранения в результате взрыва бомбы в регионе Баджаур на юго-западе Пакистана близ афганской границы, сообщают в пятницу западные СМИ.

Взрыв произошел рядом с грузовиком, перевозившим мирных жителей, большинство из которых являлись рабочими. Раненых доставили в местные больницы.

Ни одна из террористических группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение.