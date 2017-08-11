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Дальнее зарубежье 11.08.2017 16:28

Три человека погибли в результате взрыва в Пакистане

По меньшей мере, три человека погибли, 26 получили ранения в результате взрыва бомбы в регионе Баджаур на юго-западе Пакистана близ афганской границы, сообщают в пятницу западные СМИ.

Взрыв произошел рядом с грузовиком, перевозившим мирных жителей, большинство из которых являлись рабочими. Раненых доставили в местные больницы.

Ни одна из террористических группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]