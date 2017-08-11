Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле сократилось незначительно

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле 2017 года составило $1 млрд 782,669 млн, что на 0,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-июль 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $10 млрд 522 млн 54,35 тыс. (спад на 6,9%).

При этом экспорт за отчетный период составил $6 млрд 152 млн 362,04 тыс., импорт - $4 млрд 369 млн 692,31 тыс. По сравнению с показателем января-июля 2016 года экспорт сократился на 6,1%, импорт сократился на 8,2%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (72%), нефтепродукты (2,9%), природный газ (10,88%), электроэнергию (0,42%), плодоовощную продукцию (4,12%), чай (0,09%), масла растительного и животного происхождения (0,15%), сахар (0,49%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,23%), химическую продукцию (0,65%), пластмассы и изделия из них (1,13%), хлопок (0,42%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,8%), алюминий и изделия из него (1,09%), прочее (4,48%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 17,13%, табак и табачную продукцию – 2,01%, цемент - 0,09%, фармацевтическую продукцию - 2,27%, пластмассы и изделия из них - 3,63%, дрова и древесную продукцию - 2,55%, черные металлы и изделия из них - 9,49%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 21,82%, транспортные средства и запчасти – 10,89%, мебель – 1,06%, прочее – 29,06%.

Во внешнеторговых операциях в январе-июле 2017 года задействовано 4,72 тыс. государственных и частных предприятия, 5,145 тыс. физических лица.

В январе-июле 2017 года Азербайджан осуществлял торговые операции со 176 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в отчетном периоде проводил с Италией (22,57% от общего экспорта), Турцией (12,46%), Китаем (5,54%), Россией (5,35%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (17,99%), Турцией (15,75%), Китаем (9,96%), США (8,72%), Германией (4,62%).

Н.Аббасова