Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 36° Завтра 22° 32° 13 Авг 24° 33° 14 Авг 23° 34°

Макроэкономика 11.08.2017 16:29

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле сократилось незначительно

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле 2017 года составило $1 млрд 782,669 млн, что на 0,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-июль 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $10 млрд 522 млн 54,35 тыс. (спад на 6,9%).

При этом экспорт за отчетный период составил $6 млрд 152 млн 362,04 тыс., импорт - $4 млрд 369 млн 692,31 тыс. По сравнению с показателем января-июля 2016 года экспорт сократился на 6,1%, импорт сократился на 8,2%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (72%), нефтепродукты (2,9%), природный газ (10,88%), электроэнергию (0,42%), плодоовощную продукцию (4,12%), чай (0,09%), масла растительного и животного происхождения (0,15%), сахар (0,49%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,23%), химическую продукцию (0,65%), пластмассы и изделия из них (1,13%), хлопок (0,42%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,8%), алюминий и изделия из него (1,09%), прочее (4,48%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 17,13%, табак и табачную продукцию – 2,01%, цемент - 0,09%, фармацевтическую продукцию - 2,27%, пластмассы и изделия из них - 3,63%, дрова и древесную продукцию - 2,55%, черные металлы и изделия из них - 9,49%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 21,82%, транспортные средства и запчасти – 10,89%, мебель – 1,06%, прочее – 29,06%.

Во внешнеторговых операциях в январе-июле 2017 года задействовано 4,72 тыс. государственных и частных предприятия, 5,145 тыс. физических лица.

В январе-июле 2017 года Азербайджан осуществлял торговые операции со 176 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в отчетном периоде проводил с Италией (22,57% от общего экспорта), Турцией (12,46%), Китаем (5,54%), Россией (5,35%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (17,99%), Турцией (15,75%), Китаем (9,96%), США (8,72%), Германией (4,62%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТОРГОВЛЯ, САЛЬДО, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе увеличилось на 65,5% Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле за 2016г снизилось в 3,6 раза Отрицательное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле превысило $167 млн Отрицательное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I полугодии превысило $225 млн Отрицательное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае превысило $281 млн Отрицательное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле превысило $144 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]