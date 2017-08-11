Суд в Литве заочно арестовал россиянина, подозреваемого по делу о контрабанде кокаина на 49 млн евро

Участковый суд Клайпеды в Литве заочно признал российского гражданина подозреваемым по делу о контрабанде более 600 кг кокаина, стоимостью почти на 49 млн евро, сообщает в пятницу агентство BNS.
Проводившие расследование сотрудники правоохранительных органов подали в суд прошение о признании россиянина подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса (УК) Литвы, в которых установлена ответственность за распространение наркотических веществ в больших количествах и незаконное обладание ими. Законом за такие преступления предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.
Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Сауле Пучкене сообщила BNS, что суд в пятницу заочно вынес решение и об его аресте.
"Россиянин выбыл из Литвы в Россию ещё до прибытия груза. Он объявлен в международный розыск. Его место жительства заявлено в Москве. Будут приняты все меры по его розыску и допросу", - сказала она.
Зарегистрировавший в Литве малое предприятие россиянин имел выданный Департаментом миграции вид на жительство в стране, отмечает BNS.
В среду таможенниками в Клайпеде т была задержана одна из самых крупных в истории Литвы партия кокаина - более 600 кг. Наркотики таможенники обнаружили в тайниках с грузом, прибывшим из Эквадора.
Приблизительная стоимость такого количества наркотиков на чёрном рынке - порядка 49 млн евро.
Как сообщалось, по данным таможенников, получатель этой партии находится в России.
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