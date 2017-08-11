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СНГ 11.08.2017 17:14

Суд в Литве заочно арестовал россиянина, подозреваемого по делу о контрабанде кокаина на 49 млн евро

Участковый суд Клайпеды в Литве заочно признал российского гражданина подозреваемым по делу о контрабанде более 600 кг кокаина, стоимостью почти на 49 млн евро, сообщает в пятницу агентство BNS.

Проводившие расследование сотрудники правоохранительных органов подали в суд прошение о признании россиянина подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса (УК) Литвы, в которых установлена ответственность за распространение наркотических веществ в больших количествах и незаконное обладание ими. Законом за такие преступления предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Сауле Пучкене сообщила BNS, что суд в пятницу заочно вынес решение и об его аресте.

"Россиянин выбыл из Литвы в Россию ещё до прибытия груза. Он объявлен в международный розыск. Его место жительства заявлено в Москве. Будут приняты все меры по его розыску и допросу", - сказала она.

Зарегистрировавший в Литве малое предприятие россиянин имел выданный Департаментом миграции вид на жительство в стране, отмечает BNS.

В среду таможенниками в Клайпеде т была задержана одна из самых крупных в истории Литвы партия кокаина - более 600 кг. Наркотики таможенники обнаружили в тайниках с грузом, прибывшим из Эквадора.

Приблизительная стоимость такого количества наркотиков на чёрном рынке - порядка 49 млн евро.

Как сообщалось, по данным таможенников, получатель этой партии находится в России.

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Тэги: ЛИТВА, РОССИЯНИН, КОКАИН, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]