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Регион 11.08.2017 17:35

Россиянин, задержанный в Турции по подозрению в терроризме, был фигурантом дела по статье об участии в НВФ - источник

Гражданин России Ренат Бакиев, который, по сообщению турецких СМИ, был задержан в этой стране по подозрению в террористической деятельности, разыскивался властями РФ, как фигурант уголовного дела об участии в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.

"Правоохранительным органам указанное лицо известно, как гражданин РФ Ренат Бакиев, 1994 г.р. Он является уроженцем Татарстана", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах РФ в пятницу.

По данным источника агентства, с 2012 года Р.Бакиев обучался на геологическом факультете Казанского (Приволжского) федерального университета.

"10 апреля 2014 года авиарейсом "Нижнекамск-Стамбул" он вылетел транзитом через Турцию в Египет для обучения в одном из теологических учебных заведений", - рассказал собеседник агентства, отметив, что в этом же году Р.Бакиев выехал в Сирию, где вступил в "Исламское государство".

"По данному факту в июле 2015 года в отношении Бакиева компетентными органами России было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления по ст. 208 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством РФ)", - указал источник.

Он уточнил, что Р.Бакиев был объявлен в федеральный и международный розыск по линии Интерпола. "По имеющимся сведениям, в октябре 2015 года Р.Бакиев задерживался на территории Турции и содержался в одной из тюрем. Несмотря на наличие международного розыска, в последующем он был освобожден и подал заявление на временное проживание в Турции", - сказал собеседник агентства.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о задержании в провинции Адана гражданина РФ Р.Бакиева, подозреваемого в подготовке террористической атаки на самолет ВВС США в районе временной базы "Инджирлик" с использованием беспилотника, начиненного взрывчатым веществом.

Арест Р.Бакиева состоялся после того, как в распоряжении спецслужб Турции оказалась переписка в мессенджере "Телеграм" с другим членом ИГ, у которого он просил финансовой помощи в подготовке диверсионно-террористического акта.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РОССИЯНИН, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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