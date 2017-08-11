Россиянин, задержанный в Турции по подозрению в терроризме, был фигурантом дела по статье об участии в НВФ - источник

Гражданин России Ренат Бакиев, который, по сообщению турецких СМИ, был задержан в этой стране по подозрению в террористической деятельности, разыскивался властями РФ, как фигурант уголовного дела об участии в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.
"Правоохранительным органам указанное лицо известно, как гражданин РФ Ренат Бакиев, 1994 г.р. Он является уроженцем Татарстана", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах РФ в пятницу.
По данным источника агентства, с 2012 года Р.Бакиев обучался на геологическом факультете Казанского (Приволжского) федерального университета.
"10 апреля 2014 года авиарейсом "Нижнекамск-Стамбул" он вылетел транзитом через Турцию в Египет для обучения в одном из теологических учебных заведений", - рассказал собеседник агентства, отметив, что в этом же году Р.Бакиев выехал в Сирию, где вступил в "Исламское государство".
"По данному факту в июле 2015 года в отношении Бакиева компетентными органами России было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления по ст. 208 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством РФ)", - указал источник.
Он уточнил, что Р.Бакиев был объявлен в федеральный и международный розыск по линии Интерпола. "По имеющимся сведениям, в октябре 2015 года Р.Бакиев задерживался на территории Турции и содержался в одной из тюрем. Несмотря на наличие международного розыска, в последующем он был освобожден и подал заявление на временное проживание в Турции", - сказал собеседник агентства.
Ранее в турецких СМИ появилась информация о задержании в провинции Адана гражданина РФ Р.Бакиева, подозреваемого в подготовке террористической атаки на самолет ВВС США в районе временной базы "Инджирлик" с использованием беспилотника, начиненного взрывчатым веществом.
Арест Р.Бакиева состоялся после того, как в распоряжении спецслужб Турции оказалась переписка в мессенджере "Телеграм" с другим членом ИГ, у которого он просил финансовой помощи в подготовке диверсионно-террористического акта.
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