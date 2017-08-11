Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-июле увеличился на 53%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июле 2017 года составил 4,468 тыс. единиц, что на 55,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 3,791 тыс. единиц (рост на 53,2%).
В январе-июле 2017 года в Азербайджан также импортировано 519 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 73%), 47 единица моторных транспортных средств спецназначения (спад на 21,7%).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 111 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,5 раза).
Н.Аббасова
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