Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 36° Завтра 22° 32° 13 Авг 24° 33° 14 Авг 23° 34°

Транспорт и связь 11.08.2017 16:39

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-июле увеличился на 53%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июле 2017 года составил 4,468 тыс. единиц, что на 55,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 3,791 тыс. единиц (рост на 53,2%).

В январе-июле 2017 года в Азербайджан также импортировано 519 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 73%), 47 единица моторных транспортных средств спецназначения (спад на 21,7%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 111 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,5 раза).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в I квартале сократился на 4% Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-феврале вырос на 16% Правительство Азербайджана предлагает повысить акцизы на импортируемые автомобили объемом двигателя выше 2 тыс. куб. см. Импорт легковых автомобилей в Азербайджан за 11 месяцев сократился в 5,4 раза Импорт легковых автомобилей в Азербайджан за 10 месяцев сократился почти в 6 раз Импорт легковых автомобилей в Азербайджан за 9 месяцев сократился в 6 раз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]