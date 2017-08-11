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Регион 11.08.2017 17:47

Вызывает сожаление, что администрация Трампа подвергает сомнению план действий по иранской ядерной программе - Лавров

В Москве сожалеют в связи с тем, что Вашингтон подвергает сомнению условия так называемой "иранской ядерной сделки".

"Из удачных переговоров могу назвать то, что мы сделали по иранской ядерной программе и то, что сейчас, к сожалению, наши американские партнеры подвергают сомнению, хотя администрация Трампа подтвердила, что в части, касающейся подписанных договоренностей, Иран выполняет все действия, которые были предусмотрены", - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Тем не менее, в администрации Трампа продолжают называть эти договоренности неправильными, ошибочными. Жалко, что такой достаточно качественный договор сейчас подвергается сомнению", - посетовал российский министр.

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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]