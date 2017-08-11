Вызывает сожаление, что администрация Трампа подвергает сомнению план действий по иранской ядерной программе - Лавров

В Москве сожалеют в связи с тем, что Вашингтон подвергает сомнению условия так называемой "иранской ядерной сделки".

"Из удачных переговоров могу назвать то, что мы сделали по иранской ядерной программе и то, что сейчас, к сожалению, наши американские партнеры подвергают сомнению, хотя администрация Трампа подтвердила, что в части, касающейся подписанных договоренностей, Иран выполняет все действия, которые были предусмотрены", - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Тем не менее, в администрации Трампа продолжают называть эти договоренности неправильными, ошибочными. Жалко, что такой достаточно качественный договор сейчас подвергается сомнению", - посетовал российский министр.